Gravillon, intesa Inter-Pescara: affare da 10 milioni

Calciomercato Inter, accordo con il Pescara per Andrew Gravillon: il difensore tornerà in nerazzurro da luglio, ecco le cifre

Inter attenta sul mercato di gennaio, a caccia dell’occasione giusta per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, ma anche in vista della prossima stagione. E oggi i nerazzurri hanno messo a segno un importante colpo in vista di luglio: è fatta per il ritorno di Andrew Gravillon.

Ceduto nell’estate 2017 al Benevento, il giovane centrale difensivo nel gennaio 2018 è passato al Pescara ed ha fatto il definitivo salto di qualità: secondo Sportitalia, il Biscione ha messo sul piatto 10 milioni di euro per il francesino classe 1998, 2 reti in 18 presenze in Serie B.