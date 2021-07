Calciomercato Inter, arriva il portiere: si chiude per Onana

Calciomercato Inter: i nerazzurri sarebbero vicini a chiudere il colpo Onana per la porta a parametro zero

Passi in avanti importanti dell’Inter per André Onana. Secondo Sky Sport, il portiere attualmente all’Ajax sarebbe molto vicino al club nerazzurro per la prossima stagione.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

Onana, fermo ai box fino a novembre dopo aver violato le regole antidoping, non rinnoverà il contratto in scadenza con i ‘Lancieri’ nell’estate 2022, con il club campione d’Italia intenzionato a portarlo a parametro zero in Italia.