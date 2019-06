Calciomercato Inter: il Barcellona pronto ad offrire 112 milioni per Lautaro Martinez

L’ottima intesa con Messi stuzzica il Barcellona che sarebbe pronto a offrire 112 milioni di euro per strappare Lautaro Martinez all’Inter

Dall’Argentina arriva la bomba di mercato. Secondo “Radio Red” il Barcellona sarebbe pronto a offrire all’Inter 112 milioni per assicurarsi Lautaro Martinez. Da dove nasce questo interesse blaugrana per il “Toro”? Da una richiesta esplicita di Leo Messi che in Argentina in Copa America si sta trovano a meraviglia a giocare con lui.

Nelle idee del Barcellona, insomma, Lautaro Martinez andrebbe a completare il tridente insieme a Messi con Luis Suarez che farebbe l’Aguero blaugrana. Al momento però sembra improbabile che l’Inter decida di cedere Lautaro Martinez dato che Conte punta molto sul giovane argentino.