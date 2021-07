Calciomercato Inter, Bellerin ha detto sì: ora braccio con l’Arsenal

Calciomercato Inter: i nerazzurri hanno incassato il sì di Hector Bellerin, ma adesso c’è da trattare ancora con l’Arsenal

L’Inter ha in mano il sì di Hector Bellerin per il trasferimento a Milano dello spagnolo. L’esterno ha chiesto la cessione all’Arsenal, forte della proposta nerazzurra di un quinquennale a 3,5 milioni. Ma la trattativa è in salita perché va convinto il club inglese a cedere il giocatore anche in assenza di una formula definitiva.

La Gazzetta dello Sport spiega che da Londra non si vedono spiragli per una cessione di Bellerin in prestito con diritto di riscatto ed è qui che nasce il braccio di ferro. Il club vuole un addio definitivo e la valutazione che fa del giocatore è di 20 milioni. L’Inter conta sul tempo che passa e sulla volontà del giocatore per ammorbidire la posizione dei Gunners.