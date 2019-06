Calciomercato Inter: blitz in Germania per Valentino Lazaro

Calciomercato Inter: i nerazzurri starebbero trattando l’esterno dell’Herta Berlino, Valentino Lazaro

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport, l’Inter starebbe trattando con l’Herta Berlino l’esterno Valentino Lazaro. Il 22enne austriaco sarebbe perfetto per il 3-5-2 di Conte ed è per questo motivo che i dirigenti nerazzurri sarebbero tentati dal colpo in Bundesliga.

Quest’anno in Bundesliga ha giocato 31 partite segnando 3 gol e mettendo a referto sei assist. I vertici nerazzurri studiano il colpo.