Calciomercato Inter: il club nerazzurro pensa a nuove cessioni. Servono 45-50 milioni: via Radu, Pinamonti e altri giovani

Inter alla ricerca di nuove plusvalenze per far quadrare il bilancio in chiusura a giugno 2019, l’ultimo in cui si dovrà tenere conto del settlement agreement con la Uefa. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il club nerazzurro pensa alla cessione di alcuni giovani per incassare altri 45-50 milioni di euro. Ionut Radu del Genoa è in prestito e può essere riacquistato per 12 ma la società è convinta di rivenderlo almeno a 20. Finiranno sul mercato anche i difensori Vanheusden, ora allo Standard Liegi, e Bastoni al Parma (da valutare però con quali formule). E’ stato riacquistato Gravillon dal Pescara ma anche per lui il futuro non sarà ancora in nerazzurro.

Passando al centrocampo ci sono altri elementi in uscita come Carraro, oggi al Perugia, ed Emmers, in prestito alla Cremonese. Nella Primavera ci sono Thomas Schirò e anche Sebastiano Esposito, attaccante, che ha giocato 17 minuti in Europa League contro l’Eintracht. Karamoh potrebbe essere ceduto: ha mercato e difficilmente tornerà alla base per restarci. Andrea Pinamonti, ceduto al Frosinone in prestito, ha mercato e potrebbe diventare una nuova plusvalenza tra pochi mesi. Calciomercato Inter: nuove plusvalenze in arrivo dai giovani.