Nainggolan resta all’Inter: porte chiuse alla cessione

Calciomercato Inter, Radja Nainggolan resta: porte chiuse alla partenza del Ninja a gennaio, le ultime sul futuro dell’ex Roma

Giorni turbolenti per Radja Nainggolan. La sospensione dall’attività sportiva comminata dall’Inter aveva messo in bilico la permanenza del Ninja in nerazzurro, ma arrivano smentite da Sky Sport: secondo l’emittente satellitare, la volontà del tecnico Luciano Spalletti e della dirigenza meneghina è quella di trattenere il belga. Nessuna cessione a gennaio, con il mister di Certaldo che ha l’obiettivo di affidare le chiavi del centrocampo al suo numero 44 e di riportarlo ai livelli di Roma. Nessun dubbio, dunque, sul destino del classe 1988: futuro nerazzurro…