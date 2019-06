Calciomercato Inter, clamorosa offerta per Joao Mario: l’affare sembrerebbe essere decollato nelle ultime ore. Ecco i dettagli

Notizia dell’ultima ora, che sta facendo il giro del web. Secondo quanto riportato dai giornalisti Alfio Musmarra e Pasquale Guarro, l’Inter avrebbe ricevuto un’offerta clamorosa per Joao Mario.

Le ultime notizie parlano di un probabile interessamento del Monaco per il centrocampista portoghese, per una cifra che oscillerebbe tra i 32 e i 35 milioni di euro. Secondo i due giornalisti, l’affare sarebbe in dirittura d’arrivo.