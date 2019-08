Calciomercato Inter: colpo di scena, Marotta rilancia per Lukaku

Calciomercato Inter, colpo di scena nella trattativa per Lukaku. La dirigenza nerazzurra avrebbe sorpassato la Juve: pronti 85 milioni

Dopo giorni in cui Romelu Lukaku è sembrato ad un passo dalla Juventus, adesso potrebbe tutto cambiare nuovamente. L‘Inter non ha mai mollato la presa sul giocatore e adesso la dirigenza avrebbe offerto al Manchester United 85 milioni cash mettendo quindi a rischio la trattativa coi bianconeri. Secondo quanto appreso dalla redazione di Calcio News 24, la proposta dei nerazzurri potrebbe convincere definitivamente i Red Devils e di conseguenza sarebbe a rischio lo scambio con Paulo Dybala.

Antonio Conte potrà avere, forse, il suo centravanti tanto desiderato. La partenza per Londra di Ausilio, Baccin e Marotta (la partita contro il Tottenham quindi era solo un pretesto) di questo pomeriggio può significare che stiamo entrando nelle fasi caldissime della trattativa. Da mesi raccontiamo come l‘Inter sia in forte pressing sul centravanti belga, sogno di mercato mai troppo velato di Conte, ma le altissime richieste del Manchester United unite all’intromissione della Juve avevano, di fatto, tagliato fuori l’Inter dai giochi.

Secondo Juventusnews24, il rilancio di Marotta non troverebbe conferme ufficiali: Lukaku tiene vive le speranze di mercato bianconero.

(In aggiornamento)