La volontà di Antonio Conte è chiarissima: se si investirà pesantemente per un nome, bisognerà farlo per un attaccante

Con la partenza (scontata) di Icardi l’Inter dovrà necessariamente investire su un profilo di altissima qualità in attacco. Antonio Conte, nei confronti avuti con Marotta, l’ha detto chiaramente: bisogna prendere un top player in attacco e il viaggio fatto dall’ex dg bianconero e Ausilio in Spagna dà più di una indicazione in questo senso.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’Inter farà un tentativo per Bale provando a sfruttare la spaccatura che si è creata tra il gallese e la dirigenza madridista. Se Florentino Perez dovesse decidere di cederlo a condizioni vantaggiose (non a 100 milioni ma per 70/80 per intenderci) ecco che i nerazzurri farebbero un tentativo concreto. Pista freddissima, invece, quella di Griezmann. In Spagna sono sicuri che il francese sarà un nuovo giocatore del Barcellona e non sembrano esserci spiragli d’inserimento per Marotta (senza contare che l’Atletico ha già rifiutato lo scambio Icardi-Griezmann)