Dalbert al Monaco, ci siamo: accordo vicino con l’Inter

Ritorno in Ligue 1 sempre più vicino per Dalbert: acquistato un anno fa dal Monaco, il terzino dell’Inter è ad un passo dal Monaco di Leo Jardim

E’ vicina al termine l’avventura con la maglia dell’Inter di Dalbert. Trattato per gran parte della sessione di mercato estiva 2017, il laterale brasiliano è stato prelevato dal Nizza per 20 milioni di euro più bonus: nonostante le grandi aspettative, il classe 1993 non ha trovato grande spazio alla corte di Luciano Spalletti, che gli ha spesso preferito Danilo D’Ambrosio e Davide Santon. E per lui si profila un ritorno in Francia…

Nonostante le sirene dalla Bundesliga, con il Borussia Monchengladbach pronto a lanciare l’assalto, Dalbert è ad un passo dal Monaco: secondo quanto riporta Sky Sport, il club del Principato è vicino a raggiungere l’accordo con il Biscione per l’acquisto del terzino mancino. Una operazione che si potrebbe chiudere in prestito oneroso (3 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 24 milioni di euro. Attese conferme nelle prossime ore, la fumata bianca è sempre più vicina: ritorno in Ligue per una delle delusioni della stagione nerazzurra…