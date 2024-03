Calciomercato Inter, incredibile decisione su Hermoso: il retroscena

Mario Hermoso, difensore dell’Atletico Madrid cercato da varie squadre, ha scelto circa il suo futuro. Ecco la decisione

Importanti novità sul futuro di Mario Hermoso. L’attuale difensore dell’Atletico Madrid è cercato da vari club essendo in scadenza. Tra questi ci sono vari club di Serie A tra cui Milan, Roma e Inter.

Come racconta Matteo Moretto, il giocatore avrebbe comunicato al club spagnolo di non voler rinnovare il contratto. Dunque, a giugno di quest’anno il difensore andrà via a parametro zero. Tutti avvisati.