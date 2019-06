Calciomercato Inter: Dybala per Icardi, Marotta ci crede e vuole convincere la Joya

L’Inter continua a cullare il sogno Paulo Dybala: il ds Marotta cercherà di convincere la Joya ad accettare la destinazione milanese

Dybala all’Inter e Mauro Icardi alla Juve. Questo è il sogno di mercato nerazzurro che vuole regalare ad Antonio Conte un assoluto top player in attacco. La Joya‘ ha fatto sapere di voler rimanere a Torino per giocarsi le proprie carte e riscattare una stagione in chiaroscuro ma, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbe già partita l’opera di convincimento da parte di Giuseppe Marotta.

L’Inter gli può offrire un ruolo da assoluto protagonista della squadra (senza Ronaldo di mezzo per intenderci), in nerazzurro troverebbe Marotta che fu lui a prelevarlo dal Palermo e scommetterci su all’epoca. Infine all’Inter Dybala troverebbe Lautaro Martinez: il cui rapporto sta diventando sempre più fraterno e positivo.