Calciomercato Inter: Dzeko, Barella e Lazaro. I tre nomi che Conte vuole subito

Antonio Conte vorrebbe Edin Dzeko, Nicolò Barella e Lazaro già acquistati per il ritiro di luglio a Lugano

Dzeko, Barella e Lazaro. Antonio Conte è stato chiaro: sono questi i tre profili che il neo tecnico nerazzurro vuole all’Inter già per il ritiro di luglio a Lugano. E allora, secondo Tuttosport, si spiega così l’iperattivismo di Ausilio e Marotta, intenti nel cercare di concretizzare le volontà del tecnico.

La trattativa più avviata è quella con l’Herta Berlino per Lazaro: la quadra economica è stata trovata e i nerazzurri sono pronti a chiudere l’affare. Si attendono delle brusche accelerate in settimana sia per Barella (l’offerta proposta continua a non soddisfare Giulini) che per Dzeko (che ha già trovato un accordo triennale con l’Inter e ha già salutato Roma).