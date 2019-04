Calciomercato: Inter e Juventus si sfidano per Chiesa e Tonali

Derby d’Italia anche sul mercato, Inter e Juventus si sfidano per i talenti italiani del futuro: interesse per Chiesa e Tonali

E’ sempre Inter-Juventus, anche fuori dal campo. Le due squadre si sfidano infatti anche in chiave calciomercato. I nomi in ballo sono due su tutti: Federico Chiesa e Sandro Tonali. Sul primo pare essere in vantaggio la Juve, che potrebbe cedere Dybala e Douglas Costa per poi reinvestire una cifra intorno ai 70 milioni per il gioiello della Fiorentina. Non è da escludere inoltre l’aggiunta di una contropartita tecnica per cercare di abbassare il prezzo. Anche l’Inter ci pensa, con un sondaggio a scopo informativo che però potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto. Per quanto riguarda invece il regista del Brescia, il prezzo è ancora tutto da decidere, la sua valutazione sta crescendo esponenzialmente negli ultimi mesi e a Giugno potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. Tutte le big sono interessate, ma la sfida più importante potrebbe essere ancora una volta, come spesso accade, Inter-Juventus.