Calciomercato Inter: ecco quanto si sono svalutati in un anno gli esuberi nerazzurri Icardi, Nainggolan e Perisic

In principio erano stati Icardi e Nainggolan, ma dopo lo sfogo di Conte si è aggiunto anche Perisic. Sono i tre nomi che compongono la lista degli esuberi eccellenti in casa nerazzurra, che Marotta ed Ausilio devono ora provare a piazzare sul mercato.

Ma i giocatori, a causa delle vicessitudini delle ultime settimane, hanno ormai perso gran parte del loro valore. Quelli che soltanto un’estate fa erano gli uomini forti del paniere nerazzurro sono ora in vendita a prezzo di saldo. E se valevano su per giù 200 milioni, oggi – come riporta La Gazzetta dello Sport – la loro quotazione complessiva è scesa intorno ai 105 milioni.