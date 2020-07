Calciomercato Inter: Emerson Palmieri è sempre più vicino

Secondo La Gazzetta dello Sport Emerson Palmieri è sempre più vicino al trasferimento all’Inter: pronta l’offerta al Chelsea

Come riporta La Gazzetta dello Sport Emerson Palmieri si avvicina a grandi passi all’Inter. Dopo Hakimi sarà lui, con ogni probabilità, il secondo rinforzo in casa nerazzurra.

L’Inter sta aspettando il momento buono per intavolare la trattativa, la valutazione oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro, il giocatore ha già detto sì. Tanto che l’Inter, in quel settore, al momento non sta prendendo in esame altre piste. Segnale evidente di una buona sicurezza sulla riuscita dell’affare.