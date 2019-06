Calciomercato Inter, fatta per il passaggio di Vanheusden allo Standard Liegi: tutti i dettagli dell’operazione in uscita

L’Inter è una delle squadre più attive sul mercato. In attesa della chiusura per le trattative di Sensi e Lazaro, ed il sogno Lukaku, i nerazzurri battono il primo colpo in uscita.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, manca davvero poco per il passaggio di Zinho Vanheusden allo Standard Liegi: il difensore classe 1999 si trasferirà ai belgi, per una cifra vicino ai 12 milioni di euro.