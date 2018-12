Prossimo al ritorno all’Inter, Gabigol potrebbe sbarcare al Flamengo o in Premier: è da escludere una sua permanenza con Spalletti?

Dopo il prestito al Santos, Gabriel Barbosa, noto come Gabigol, tornerà all’Inter. Il brasiliano giungerà ad Appiano Gentile il 7 gennaio da miglior marcatore del Brasileirão. Milano per lui potrebbe essere una meta di passaggio. L’attaccante fa gola al Flamengo, che deve rimpiazzare Paquetà, che vestirà la maglia del Milan. Il Flamengo tuttavia è la rivale dei bianconeri del Santos, che non sarebbero certo contenti di questo eventuale “tradimento”. Gabigol ha numerosi estimatori anche in Premier League: sono interessate al bomber, tra le altre, Crystal Palace, Everton e West Ham. Il trasferimento in Inghilterra sarebbe però possibile solo a titolo definitivo, date le restrizioni della Federazione. Non è da escludere una permanenza all’Inter: Spalletti potrebbe decidere di confermarlo, nonostante il ruolo di vice-Icardi sia di Lautaro Martinez.