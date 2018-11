La dirigenza dell’Inter a Londra per questioni di mercato: Gabigol nel mirino di West Ham, Crystal Palace ed Everton

Il direttore sportivo Piero Ausilio si è recato ieri a Londra per discutere di mercato. Al centro delle situazioni da risolvere per i nerazzurri c’è sicuramente quella di Gabigol, il calciatore in prestito al Santos terminerà presto la sua avventura in patria e sembra che l’Inter gli stia già cercando un’altra destinazione. Il club nerazzurro spera questa volta di riuscire vendere a titolo definitivo il brasiliano o almeno di cederlo in prestito senza dover pagare la gran parte dell’ingaggio come successe con il Santos.

Per ora sembrerebbe che siano tre le società inglesi ad aver mostrato interesse per Gabigol: il West Ham, il Crystal Palace e l’Everton. Non ci sono ancora voci concrete ma il futuro del brasiliano potrebbe essere la Prmier.