Calciomercato Inter, Gabigol verso la cessione: i dettagli e le cifre. Il centravanti brasiliano saluta i nerazzurri

Altri soldi in arrivo per l’Inter. Come riportato da Sky Sport, il club nerazzurro sarebbe vicino alla cessione dell’attaccante brasiliano Gabigol, che dovrebbe tornare in Brasile.

Infatti, il centravanti brasiliano è tornato in Brasile dopo l’esperienza in Italia e Portogallo. Il Flamengo è vicino al suo acquisto, per una cifra vicino ai 18 milioni di euro. L’Inter manterrà una percentuale sulla futura, eventuale, rivendita.