L’Inter si muove con largo anticipo per Ilkay Gundogan: il centrocampista del Manchester City può arrivare alla scadenza del contratto a zero al termine della prossima stagione

L’obiettivo Ilkay Gundogan, complici le richieste esagerate di ingaggio, pareva quasi definitivamente tramontato per l’Inter qualche giorno fa. Stando a quanto raccontato da Tuttosport stamane invece la società nerazzurra starebbe ancora lavorando a fari spenti per il centrocampista del Manchester City, non più in ottica però della prossima stagione, ma di quella ancora successiva. Gundogan ha infatti un contratto in scadenza con il club inglese a giugno 2020: ad oggi pagare quanto richiesto dal suo entourage (circa 9 milioni di euro netti a stagione) sembrerebbe una missione impossibile, ma non tra un anno quando, in caso di nuovo approdo in Champions League e senza le strette del Settlement Agreement con la UEFA, i nerazzurri avrebbero margini per potersi muovere senza troppi problemi.

Del resto per il giocatore tedesco di origine turca non mancherebbero le pretendenti: si segnalano per lui richieste da parte del Bayern Monaco e Real Madrid. Proprio da qui nascerebbe l’esigenza del tandem composto da Beppe Marotta e Piero Ausilio di iniziare sin da subito ad avvicinarlo in vista dell’estate 2020: già a gennaio dell’anno prossimo in teoria Gundogan potrebbe firmare un nuovo contratto.