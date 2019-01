L’Inter si muove per Hector Herrera del Porto, anche lui in scadenza a giungo. A breve incontro tra gli agenti e i dirigenti nerazzurri

Non sembra finire il mercato dei parametri zero dell’Inter. Dopo il colpo Diego Godin, che ormai sembra vicinissimo a vestire il nerazzurro a giugno, l’altro nome caldo è quello di Hector Herrera. Il centrocampista del Porto è in scadenza di contratto, e su di lui ci sono molte squadre di Inghilterra e Spagna, oltre che Milan, Roma e Napoli. Ma da quanto appurato da Sportitalia, il calciatore messicano sarebbe attratto dalla Serie A, e in questo senso sono i nerazzurri ad aver mosso i passi più concreti. Il giocatore piace da giugno, ma a novembre ci sono stati alcuni incontri proficui. Sembra addirittura che nei prossimi giorni avverrà un incontro tra gli agenti e Marotta e Ausilio per trovare gli accordi e definire le cifre.