L’Atletico Madrid su Mauro Icardi: contatti tra il club spagnolo e Wanda Nara, mentre l’Inter fissa in 75 milioni di euro la valutazione del giocatore

La storia d’amore tra Mauro Icardi e l’Inter può dirsi conclusa ormai già da un po’ di settimane: nonostante la tregua degli ultimi giorni, l’attaccante nerazzurro è di fatto pronto a lasciare Milano a fine stagione. Per lui non mancherebbero le offerte e, come riporta stamane il Corriere della Sera, qualche club all’orizzonte avrebbe già cominciato a sondare il terreno intorno alla moglie e agente Wanda Nara. Il primo tra questi sarebbe l’Atletico Madrid, squadra alla ricerca di un attaccante di livello in vista della prossima stagione. Icardi, che ha un clausola rescissoria per l’estero da 110 milioni di euro valida soltanto dall’1 al 15 luglio 2019, potrebbe essere ceduto dall’Inter per una cifra non inferiore ai 75 milioni di euro, riportano stamane le cronache.

Dal canto suo Wanda Nara avrebbe già strizzato l’occhio ai Colchoneros: Madrid è una città gradita alla famiglia Icardi (come dimostrato dai precedenti ammiccamenti al Real) e la stessa showgirl argentina potrebbe trovare in Spagna nuove opportunità di lavoro televisive. Non è tutto: l’Atletico, club ambizioso che da anni ormai dà la caccia alla Champions League, potrebbe garantire all’ex capitano interista un ingaggio di tutto rispetto (7 milioni di euro netti l’anno) e la possibilità di competere ad alto livello. Nell’organico attuale a disposizione di Diego Simeone l’unico attaccante certo di rimanere è Alvaro Morata (arrivato dal Chelsea a gennaio), mentre potrebbero partire a fine stagione sia Diego Costa che Antoine Griezmann (cercato dal Barcellona): in quest’ottica la scelta di puntare su Icardi potrebbe rivelarsi, tra le tante, la più scontata.