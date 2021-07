Calciomercato Inter, il Chelsea non molla Lukaku: maxi offerta al calciatore

Calciomercato Inter: il Chelsea non molla la presa su Romelu Lukaku e avrebbe offerto al calciatore un ingaggio monstre

Il Chelsea non si arrende e insiste per Romelu Lukaku. I ‘Blues’ campioni d’Europa – scrive La Gazzetta dello Sport – sarebbero pronti a mettere sul piatto un ingaggio faraonico da 15 milioni dietro per convincere il centravanti belga a tornare a Londra.

Lukaku però ha respinto con forza la corte degli inglesi: sta bene a Milano, è consapevole di essere un punto di forza della squadra e ha comunicato la sua decisione di non muoversi alla dirigenza di Viale della Liberazione. Quattro i motivi che spingerebbero l’ex Manchester United a restare all’Inter: lo scetticismo e le critiche Oltremanica, l’affetto dei tifosi nerazzurri, la fiducia concessagli dal club di Suning e la motivazione di vincere lo scudetto della stella senza Conte in panchina.