Calciomercato Inter: il Crotone pensa ad Agoume, i dettagli

Calciomercato Inter: la neo promossa Crotone starebbe pensando a Lucien Agoume per rinforzare la propria rosa

Secondo quanto riporta Fcinternews.it, il Crotone starebbe pensando a Lucien Agoume per rinforzare la propria rosa in vista del prossimo campionato che i calabresi disputeranno in Serie A.

L’Inter probabilmente cederà in prestito sia il talentino francese che Sebastiano Esposito e il Crotone è in prima fila per l’ex Sochaux. Il club nerazzurro sceglierà il progetto migliore dove far maturare e crescere il proprio giocatore.