Calciomercato Inter: Joao Mario ai margini, scambio con Pellegri?

Joao Mario è sempre più ai margini del progetto tattico di Antonio Conte: per il portoghese si valuta lo scambio con Pellegri del Monaco

Non solo Icardi. Ausilio e Marotta dovranno trovare, entro il 2 settembre, una sistemazione anche per Joao Mario che non fa più parte del progetto tattico di Antonio Conte. Secondo il Corriere dello Sport, è praticamente scontato che il portoghese partirà soltanto in prestito, ma almeno si cercano di ottenere le condizioni più vantaggiose: su di lui continuano ad esserci Sporting Lisbona, Siviglia, Monaco e Galatasaray.

I monegaschi hanno offerto uno scambio gratuito tra Pellegri e Joao Mario e l’Inter ci starebbe pensando su. Ciò che i nerazzurri risparmieranno sul costo annuale del giocatore potrebbe essere impiegato per regalare un altro centrocampista a Conte.