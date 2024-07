Calciomercato Inter, per Kim si fa SUL SERIO: ecco la DOPPIA possibilità per arrivare al difensore coreano

Kim, difensore del Bayern Monaco, potrebbe tornare in Italia per vestire la maglia nerazzurra dell’Inter. La situazione

L’Inter vuole Kim per rinforzare la difesa. L’ex difensore del Napoli, passato in estate al Bayern Monaco per 50 milioni, non si è trovato benissimo in Germania tra l’abbondanza di difensore centrali e le scelte di Tuchel.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbe due piani in testa per arrivare al coreano: la mossa Lukaku ovvero prestito oneroso con gentlemen’s agreement per parlarne a fine stagione oppure prestito oneroso con diritto di riscatto.