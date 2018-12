Calciomercato Inter: Marotta vuole presentarsi con un grande colpo a centrocampo. Tra i più gettonati Milinkovic-Savic, Kroos e Modric

Beppe Marotta assisterà, da casa, all’importantissima e fondamentale sfida di Champions League tra l’Inter e il Psv. Quella di oggi sarà la penultima notte da disoccupato per il prossimo dirigente nerazzurro. Giovedì, ormai è il segreto di Pulcinella, arriverà la firma con l’Inter. Questa notte in ballo ci sono parecchi soldi che al bilancio nerazzurro farebbero assai comodo. Sia in vista del calciomercato di gennaio, sia soprattutto in chiave mercato estivo, quando l’obiettivo sarà spostato sull’arrivo di un top player per il centrocampo.

L’obiettivo di Marotta infatti è quello di presentarsi con un grande colpo per rinforzare la mediana. Secondo Il Corriere dello Sport, i nerazzurri pensano a uno tra Sergej Milinkovic-Savic, ToniKroos e Modric. Nel mirino anche i giovani italiani di talento come ad esempio NicolòBarella del Cagliari e SandroTonali del Brescia ma la priorità sarà quella di aumentare il tasso tecnico e l’esperienza internazionale, con giocatori capaci di recitare subito su grandi palcoscenici. L’Inter vuole crescere ancora. Beppe Marotta vuole rinforzare la formazione nerazzurra con un grande colpo a centrocampo e a giugno, anche grazie ai soldi della Champions, l’affare sarà possibile.