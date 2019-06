Calciomercato Inter, si stringe per Lukaku: pronta la prima offerta. I dettagli

L’Inter è pronta a tentare l’affondo per Romelu Lukaku: la prima offerta da 60 milioni sarà presentata questa settimana

L’Inter vuole Lukaku, tanto da aver messo in stand-by tutte le altre trattative (Barella, Dzeko e Lazaro). Il diktat di Antonio Conte è chiarissimo: se possibile meglio avere il belga entro il ritiro di Lugano per iniziare a lavorarci su. Marotta e Ausilio hanno ricevuto il messaggio e già questa settimana sarà presentata la prima offerta al Manchester United.

La Gazzetta dello Sport dà i dettagli: 60 milioni per la cessione a titolo definitivo dell’attaccante ex Everton. Difficile che i Red Devils accettino questa cifra (il belga fu pagato 85 milioni per prelevarlo dai Toffees), ma i nerazzurri non si arrenderanno in caso di risultato negativo, forti del sì con l’attaccante che vuole lavorare a tutti i costi con Conte.