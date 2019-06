Calciomercato Inter: l’ultima idea è Lucas Vazquez

Dopo il mercato faraonico il Real Madrid sarà costretto a vendere alcuni pezzi pregiati della sua rosa. L’Inter potrebbe approfittarne

Dopo gli oltre 250 milioni spesi a giugno, il Real Madrid avrà bisogno di fare cassa e metterà sul mercato alcuni pezzi pregiati della sua rosa. Tra questi ci potrebbe essere l’occasione di fare un affare per l’inter.

Come informa Tuttosport, tra i giocatori in uscita ci sono elementi che interessano, ma che sono oggettivamente difficili se non impossibili da raggiungere (Asensio, Isco e soprattutto Bale), ma altri potrebbero arrivare anche con formule. Fra questi due quelli che l’Inter ha sondato maggiormente: Kovacic e Lucas Vazquez. Il primo lo conosciamo. Il secondo, meno. Ala destra, il 27enne di La Coruña nel corso dell’ultima stagione si è disimpegnato – non molto, ma l’ha fatto – anche da centrocampista destro e terzino, dimostrando dunque abilità a sapersi adattare a più ruoli. Potrebbe diventare una ottima alternativa a Lazaro.