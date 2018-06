Strada in salita per l’Inter per Joao Cancelo: l’esterno portoghese è rientrato al Valencia e sulle sue tracce ci sono diversi top club, tra cui il Manchester City di Pep Guardiola

Arrivato nell’estate 2017 in prestito con diritto di riscatto dal Valencia, Joao Cancelo ha convinto tutti in casa Inter. Dopo una prima parte di stagione di adattamento, il terzino portoghese è diventato un cardine della formazione di Luciano Spalletti: 26 presenze ed un gol, prestazioni di qualità che hanno convinto la dirigenza nerazzurra a provare il riscatto. In questo momento però il club meneghino non può mettere sul piatti i 35 milioni di euro previsti dal riscatto…

L’edizione odierna di Marca fa il punto della situazione sul futuro dell’ex Benfica, con il Valencia che ha bisogno di venderlo per rientrare del rosso di 45 milioni di euro. Sulle sue tracce c’è anche la Juventus, con Marotta e Paratici che stanno valutando diversi profili per la fascia destra, ma soprattutto il Manchester City: Pep Guardiola è un suo grande estimatore, tanto che la stampa inglese riporta di una prima offerta dei Citizens di oltre 40 milioni di euro. L’Inter osserva la situazione, pronta ad entrare in corsa non appena risolti i problemi col FPF…