Mancini vuole l’Inter? L’Everton duella con la Roma e i nerazzurri

L’Inter vuole Mancini dell’Atalanta, su cui c’è da tempo anche la Roma. Ma scattano le sirene di Premier League per il 22enne della Dea

Gianluca Mancini sembra essere uno dei nomi più caldi del calciomercato invernale di Serie A. Il difensore 22enne dell’Atalanta, cresciuto esponenzialmente nel corso degli ultimi mesi, fa gola a diversi club italiani. Tra cui, in pole position, sembra essersi piazzata la Roma che lo segue con interesse da molto tempo. Ma non è certo l’unica società ad essere rimasta affascinata dalla personalità e dal rendimento del centrale bergamasco. L’Inter, secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Giorno, vuole Mancini e proprio i meneghini sembrano essere la destinazione preferita dal numero 23 della Dea con il vizietto del gol.

Mentre in Inghilterra il Sunday Mirror riporta anche un forte interesse dell’Everton sul difensore 22enne che ha all’attivo quattro gol e un assist nelle 14 presenze stagionali, l’Inter sta pensando alla possibilità di bloccare il centrale durante questa sessione di calciomercato invernale per un trasferimento da concretizzare nella prossima estate. Lui, interista, vorrebbe l’Inter ma la Roma sogna una sorta di operazione Cristante-bis, potendo sfruttare anche il prestito dell’argentino Diego Perotti a Bergamo per averlo così nell’estate 2019.