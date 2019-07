Calciomercato Inter, Marotta spiega la sua linea di mercato: molti dei suoi obiettivi, spesso, sono calciatori italiani e giovani

Beppe Marotta, intervistato in esclusiva da Sky Sport, ha parlato della sua linea di mercato, che lo porta ad acquistare spesso calciatori giovani italiani: «Una squadra italiana deve avere uno zoccolo duro di italiani, per fare bene e per raggiungere obiettivi importanti».

«I calciatori italiani capiscono meglio il campionato e possono trasmettere i loro valori ai giocatori stranieri. L’Italia calcistica ha bisogno non solo di grandi giocatori, ma anche di grandi allenatori».