Calciomercato Inter, nuova sfida alla Juve sulla fascia sinistra

Calciomercato Inter, nuova sfida tra Marotta e Paratici: testa a testa con la Juve per rinforzare la fascia sinistra

Un nuovo duello di mercato, dopo quello andato in scena per Lukaku. Inter e Juve, infatti, sono pronte a sfidarsi nuovamente tra loro per rinforzare la corsia mancina. Tanto Paratici quanto Marotta, secondo quel che riporta Tuttosport, hanno infatti messo gli occhi su Matteo Darmian.

I bianconeri stanno vagliando le alternative in caso di cessione di Luca Pellegrini in prestito al Cagliari: Juan Miranda, classe 2000 del Barcellona, è un’opzione, l’altra porta appunto all’esterno del Manchester United. Su di lui anche l’Inter in alternativa a Biraghi della Fiorentina, ma innanzitutto i nerazzurri devono trovare una sistemazione per Dimarco e, forse, Dalbert.