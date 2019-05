Addio Inter? Perisic glissa: «Sono concentrato sulla Nazionale»

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della propria Nazionale, Ivan Perisic ha risposto alle domande sul suo futuro

Durante l’estate sarà tra i giocatori più chiacchierati del mercato. Ivan Perisic è tornato, nuovamente, sul mercato e sembra che a differenza delle scorse sessioni possa davvero lasciare Milano.

Nel corso della conferenza dal ritiro croato, a Perisic viene chiesto un commento sulle voci che lo danno lontano dall’Inter, ma il croato non ha voluto commentare: «La stagione della squadra è finita, non vorrei rilasciare alcun commento in merito. Sono concentrato solo sulla nazionale».