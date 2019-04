Inter, Politano sempre presente: il riscatto è ormai certo

Calciomercato Inter, Politano ha convinto tutti: l’esterno romano è stato il più utilizzato in questa stagione, rendendo sicuro il suo riscatto

Matteo Politano ha convinto tutti in questa stagione: dirigenza, tifosi e Spalletti. L’allenatore toscano non rinuncia mai all’ex Sassuolo dall’inizio, salvo poi risparmiargli qualche minuto, sostituendolo. L’esterno romano tocca quota 40 presenze in stagione, su 42 partite disputate dall’Inter.

Politano è il giocatore che crea più occasioni da rete, e insieme a Perisic è quello che calcia di più verso la porta. L’ex Sassuolo ha anche effettuato 4 assist, migliore tra gli interisti. Per questo l’Inter non ha dubbi sul suo riscatto: oltre ai 7 milioni per il prestito, la società nerazzurra dovrà sborsare 20 milioni per l’intero cartellino.