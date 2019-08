Calciomercato Inter: Puscas e Colidio in uscita, le ultime

L’Inter lavora sul mercato in uscita dei suoi giovani attaccanti: sia George Puscas che Facundo Colidio sono cercati in Inghilterra

Nonostante l’Inter debba ancora completare il reparto avanzato, nelle prossime ore concretizzerà due operazioni in uscita con protagonisti due giovani attaccanti nerazzurri.

Come riporta Gianluca Di Marzio Facundo Colidio e George Puscas sarebbero vicini al trasferimento in Inghilterra. Per l’attaccante classe 2000 dell’Inter prosegue con il Leeds (che già aveva superato il Newcastle) la trattativa che al momento ancora non è chiusa. Per quanto riguarda George Puscas, invece, è corsa a due: volata Birmingham e Reading per l’attaccante rumeno.