Calciomercato Inter, Radu può essere il vice Handanovic. Il portiere del Genoa è in pole per blindare la porta nerazzurra

Samir Handanovic è un simbolo di questa Inter, ma prima o poi. I nerazzurri dovranno assolutamente fare i conti con la carta d’identità del portiere sloveno.

Piace Radu del Genoa per il futuro, come riportato su l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il romeno – si legge è favorito su Musso e Gollini per il ruolo da dodicesimo. Sarebbe un altro prodotto da poter valorizzare.