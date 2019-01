Inter, Ranocchia al Bologna: pronto un triennale da luglio 

Il difensore dell’Inter, Andrea Ranocchia, è sempre più vicino al Bologna di Inzaghi: pronto per un triennale da luglio

Andrea Ranocchia, che finora non ha giocato neanche un minuto con la maglia dell’Inter in questa stagione complici Skriniar, De Vrij e Miranda, sarà svincolato a partire da giugno. Tuttavia, per tale motivo, diversi club si sono fatti avanti nelle ultime settimane e tra tutti pare averla spuntata il Bologna di Inzaghi. Nelle ultime ore, infatti, dopo i primi sondaggi, i rossoblù si sono fatti avanti in modo concreto e hanno proposto al calciatore 3 anni di contratto. Ma non è tutto. L’intenzione del club emiliano sarebbe quella di anticipare di 6 mesi l’arrivo del classe ’88 sotto le due torri, facendosi cedere il cartellino dall’Inter già durante in questa sessione invernale. Un modo per rinforzare subito la squadra che naviga in zona retrocessione.