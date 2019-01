L’addio di Ranocchia all’Inter è solamente rimandato, il difensore si svincolerà a giugno: Villareal e Sassuolo in pole

Andrea Ranocchia è sempre più ai margini del progetto Inter. Il suo contratto che lo lega ai nerazzurri terminerà il 30 giugno 2019 e pare del tutto improbabile un suo rinnovo del contratto. Per tale motivo, a meno che di offerte irrinunciabili a gennaio, il calciatore si svincolerà a giugno. Per il 30enne dell’Inter si son già fatti avanti diversi club tra cui il Sassuolo e il Villareal. Tra queste è proprio l’ultima ad esser maggiormente interessata al cartellino del calciatore che potrebbe portarlo in lega dando via ala sua seconda esperienza estera dopo l’Hull City. L’indiscrezione arriva direttamente dal Mondo Deportivo.