Calciomercato Inter, il RETROSCENA sull’affare Taremi: spunta una NOVITÀ sul calciatore

Mehdi Taremi è pronto a vestire nerazzurro, ma c’è una novità importante sulla trattativa per l’attaccante iraniano

Il calciomercato Inter è pronto ad accogliere Mehdi Taremi. Il centravanti iraniano, in arrivo a a parametro zero dal Porto, aggiungerà esperienza e qualità al reparto offensivo di Simone Inzaghi.

Secondo Tuttosport, c’è però una novità assolutamente inaspettata in casa nerazzurra, un dettaglio che in sede di trattativa non era stata considerata ovvero che Taremi dovrà essere tesserato come extracomunitario.