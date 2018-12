Icardi-Inter si complica: il rinnovo non esclude la cessione

Calciomercato Inter, Icardi si complica: il rinnovo del capitano non esclude la cessione, il nodo è la clausola rescissoria

E’ tutto da scrivere il futuro di Mauro Icardi. Le tensioni tra entourage e Inter non si placano e la situazione si complica secondo l’edizione odierna di Tuttosport: il rinnovo di contratto infatti non escluderebbe la cessione. Il nodo è legato alla clausola rescissoria: il club vuole eliminarla e la dirigenza nerazzurra è disposta ad alzare l’offerta per blindare il suo capitano, faro della formazione di Luciano Spalletti. Molto dipenderà dalle valutazioni del centravanti e della moglie-agente Wanda Nara, al centro della bufera degli ultimi giorni.