House of Icards: così titola in apertura il Corriere dello Sport a proposito del rinnovo di Mauro Icardi con l’Inter, con le dichiarazioni di Wanda Nara che hanno fatto scoppiare il caso in casa nerazzurra. Intrighi, bugie e imbarazzi: la moglie-agente del capitano del Biscione chiede più soldi per mettere nero su bianco il prolungamento, con il nuovo amministratore delegato Beppe Marotta che ha deciso di rinviare tutto a gennaio. E il quotidiano capitolino parla di scontro totale: acque agitate tra l’entourage di Maurito e l’Inter. In casa Inter infatti non hanno apprezzato le dichiarazioni di Wanda e lo hanno fatto capire candidamente.

Come rivelato da Marotta, l’Inter ha presentato una prima proposta a Wanda e Mauro ma la proposta da 6 milioni più bonus è stata rispedita al mittente. Le parti sono in stretto contatto ma ogni discorso sarà rimandato a gennaio. L’Inter vorrebbe distogliere l’attenzione dal rinnovo del capitano e far parlare i fatti. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di lavorare con calma, facendo calmare le acque: a gennaio ci sarà un vertice tra le parti e l’Inter offrirà un nuovo accordo al suo capitano. «Qui sono a casa mia», ha detto Icardi a Inter tv. Il tavolo di Mauro e moglie ieri, alla cena di Natale, era vicino a quello dei dirigenti. Cordiali saluti tra le parti e nulla più. Per una chiacchierata seria bisogna aspettare il 2019.