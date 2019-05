La Sampdoria avrebbe messo la freccia per assicurarsi Bastoni per la prossima stagione: avviati i contatti con l’Inter

Secondo quanto riportato da FcInterNews.it, la Sampdoria avrebbe messo nel mirino Alessandro Bastoni dell’Inter.

Il difensore, di proprietà nerazzurra, è attualmente in prestito al Parma, ma secondo le ultime notizie, dovrebbe tornare alla base a fine stagione e probabilmente esser girato al club blucerchiato in prestito. Dopo un anno, passerebbe poi all’Inter per disputare una stagione da protagonista