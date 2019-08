Calciomercato Inter: si riflette su un vice Lukaku, due nomi sul tavolo

L’Inter è alla ricerca di un attaccante che possa ricoprire il ruolo di vice-Lukaku: Bony e Doumbia sul taccuino dei nerazzurri, sono svincolati

Non solo Alexis Sanchez (sul quale l’Inter spera di chiudere in pochissimi giorni), i nerazzurri starebbero valutando anche due profili per il ruolo da vice Lukaku. Il colpo, secondo Tuttosport, potrebbe arrivare dalla lista svincolati.

Wilfried Bony e Seydou Doumbia i nomi su cui ragionano Ausilio e Marotta. I due ivoriani sono alla ricerca di un nuovo club dopo aver terminato le avventura allo Swansea e al Girona. Uno scenario che permetterebbe all’Inter di assicurarsi un rinforzo a parametro zero.