Calciomercato Inter: sogno Eriksen, contatti con l’agente del danese

Eriksen vuole partire, il Real non affonda, costa intorno ai 60-70 milioni: la dirigenza nerazzurra valuta l’affondo

Le dichiarazioni di ieri pomeriggio di Eriksen hanno scosso il mondo del calcio. Il danese ha detto chiaramente che si sente pronto a lasciare il Tottenham e imbarcarsi per una nuova avventura. Quel che è certo è che Eriksen è nelle idee dell’Inter. Anzi, è l’Idea, il colpo da regalare ad Antonio Conte per accorciare immediatamente il gap con la Juventus.

Come informa la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri si sono informati nei dettagli della situazione di Eriksen, anche attraverso il suo agente, Martin Schoots. Il danese è da tempo accostato al Real Madrid, ma gli spagnoli non hanno mai affondato il colpo. Si può pensare che per 60-70 milioni l’affare possa entrare nel vivo. E a queste cifre l’Inter vuole giocarsi le sue carte.