L’attaccante del Marsiglia, Florian Thauvin, può finire all’Inter nel caso di addio di Perisic a fine stagione

L’ala del Marsiglia, Florian Thauvin, sta facendo faville in Ligue 1. Il 25enne è finito perciò nel mirino delle principali big europee quali Chelsea, Bayern Monaco e Atletico Madrid. Secondo quanto riferisce France Football, si sarebbe inserita nella corsa anche l’Inter che, con 45 milioni di euro, potrebbe portarsi a casa il gioiellino dell’Olympique. Thauvin è considerato attualmente dalla dirigenza nerazzurra come l’erede di Perisic, attaccante che a fine stagione, a fronte di una larga offerta, potrebbe esser sacrificato al Bayern Monaco o in Premier League.