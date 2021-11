Calciomercato Inter, tutto fatto per Onana: l’agente atteso in Italia. Le ultime

Calciomercato Inter: tutto fatto per l’arrivo di Onana in nerazzurro. L’agente del portiere è atteso in Italia

Non solo Luiz Felipe, profilo su cui l’Inter sta lavorando attivamente. Il club nerazzurro è pronto ad assicurarsi un altro profilo a parametro zero, seguito ormai da parecchi mesi e pronto ormai a sbarcare in Italia.

Si tratta di André Onana. Il portiere camerunese in scadenza con l’Ajax, scrive Tuttosport, sarà un nuovo giocatore dell’Inter. L’agente è atteso in Italia per sistemare gli ultimi dettagli e finalizzare l’accordo con il club campione d’Italia.

