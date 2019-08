Calciomercato Inter, una sessione mai vista: verso il muro dei 200 milioni di spesa per contrastare il dominio della Juve

Una sessione di mercato mai vista prima. Perché mai, nella storia, l’Inter aveva speso così tanto in un colpo solo. A partire dai 75 milioni per un solo giocatore, quelli versati al Manchester United per Lukaku, ad una campagna complessiva da 194,5 milioni. E non è finita qui.

Perché Conte, come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in attacco avrà a breve anche Dzeko. Per realizzare i suoi progetti tecnici. E per sforare il muro dei 200 milioni di investimenti nell’inseguimento ad una Juventus campione d’Italia da otto anni di fila.